«Металлург» продлил контракт с Григорием Дроновым

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Григорием Дроновым, сообщает официальный «инстаграм» клуба. Соглашение рассчитано сроком на один сезон.
В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Дронов сыграл 42 матча и набрал 14 очков: забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста четыре очка (1+3) в 13 встречах.
По итогам регулярного сезона «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф магнитогорский клуб обыграл «Барыс» (4-2) в 1/8 финала Кубка Гагарина и уступил «Авангарду» (2-4) в четвертьфинале.
Ранее сообщалось, что клуб расторг контракты с Егором Яковлевым и Николаем Кулёминым, однако позднее появилась информация, что магнитогорцы переподпишут соглашение с Яковлевым.
- 30 апреля 2021
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