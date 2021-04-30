Россия уступила Швейцарии в матче Еврочелленджа

Сегодня, 30 апреля, в Швейцарии в городе Биль на «Тиссо-Арене» состоялся первый матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
На 17-й минуте швейцарцы открыли счёт: Джейсон Фухс ассистировал Киллиану Мотте. На 29-й минуте россияне сравняли счёт — Игорь Ожиганов отдал передачу вдоль ворот на Евгения Тимкина, который сравнял счёт в матче. На 51-й минуте Кристоф Берчи вновь вывел хозяев вперёд после передачи Венсана Праплана. Ещё одну шайбу швейцарцев забросил Инти Пестони при игре в большинстве.
Напомним, что 1 мая в городе Биль сборная России проведёт ещё один матч со швейцарцами.
Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
- 30 апреля 2021
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