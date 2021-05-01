Экс-тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв возглавил «Амур»

«Амур» на официальном сайте клуба сообщил о назначении российского специалиста Владимира Воробьёва на пост главного тренера. На этом посту он сменил Сергея Светлова.

«Попечительский совет клуба под председательством Михаила Владимировича Дегтярёва утвердил кандидатуру Воробьёва В.А. на пост главного тренера команды „Амур“ на предстоящий сезон. С 2015 года Владимир Анатольевич Воробьёв работал в тренерском штабе московского „Динамо“, в том числе, в должности главного тренера.

Информация о помощниках Владимира Воробьёва в тренерском штабе «Амура» будет опубликована позднее. Хоккейный клуб “Амур” благодарит за работу и желает успехов в дальнейшей карьере главному тренеру команды в сезоне-2020/2021 — Сергею Александровичу Светлову», — сказано в пресс-релизе хабаровского клуба.