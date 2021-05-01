Чехович — 50-й игрок из России в этом сезоне НХЛ. Это повторение рекорда с локаута-2004

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (0:3).
Как отмечает Quant Hockеy, он стал 50-м россиянином, сыгравшим хотя бы один матч в текущем сезоне лиги. На лёд выходили 11 вратарей, 13 защитников и 26 нападающих.
На данный момент это повторение максимального показателя по количеству российских игроков в лиге после локаута-2004/2005. В прошлом сезоне (2019/2020) в НХЛ также отметились 50 хоккеистов.
Рекордным остается сезон-1999/2000, когда хотя бы один матч провёл сразу 71 игрок.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:0. Чехович в дебютной встрече сыграл 10.55 и результативных действий не совершил.
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