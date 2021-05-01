Агент Черных: Костин хотел бы остаться в «Авангарде»

Одни из ведущих хоккейных агентов Александр Черных и Юрий Николаев, представляющие интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, прокомментировали ситуацию с нападающим «Авангарда» Климом Костиным.
«Какова дальнейшая судьба Клима Костина, который играл в «Авангарде» на правах аренды из «Сент-Луиса»? Вопрос решается. Он бы хотел остаться в «Авангарде», — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.
»Этот вопрос решает «Сент-Луис», но вы согласны, что получился неплохой заход? Вот так приехать в КХЛ и сразу стать обладателем кубка», — добавил Николаев.
В регулярном сезоне-2020/2021 за «Авангард» Костин провёл 43 встречи, отметившись 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 игры он набрал 9 (5+4) очков.
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