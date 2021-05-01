«Сочи» продлил контракт с М. Третьяком. Клуб сделал предложения Мироманову и Рубцову

«Сочи» на официальном сайте объявил о трансферных изменениях в команде.



Клуб продлил контракт с голкипером Максимом Третьяком, защитниками Юрием Александровым и Никитой Седовым, а также форвардами Никитой Феоктистовым, Дмитрием Колготиным, Амиром Гараевым и Иваном Володиным.



Квалификационные предложения от клуба получили защитники Михаил Гордеев и Даниил Мироманов, нападающие Герман Рубцов, Богдан Якимов, Павел Шэн, а также голкипер Михаил Бердин.



Константин Климонтов, Рафаэль Батыршин, Ере Карьялайнен, Иван Кульбаков, Алексей Красиков, Данила Квартальнов, Максим Минеев покинули «Сочи».

Отметим, что действующие соглашения на сезон 2021/2022 имеют защитники Давид Рундблад, Иван Мищенко, Олег Погоришный, Владислав Валенцов и Георгий Солянников, а также форварды Никита Точицкий, Игорь Руденков, Василий Глотов, Кирилл Петьков, Владислав Курбатов и Руслан Алиев.