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Вадим Тарасов стал тренером вратарей «Сибири»

Вадим Тарасов стал тренером вратарей «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

44-летний Вадим Тарасов стал тренером вратарей «Сибири», сообщается на официальной странице новосибирской команды в «Твиттере».

Предыдущий сезон специалист находился на такой же должности в «Салавате Юлаеве».

Сезон-2019/2020 Тарасов провёл в «Сочи». С 2013 года по 2015, а также с 2017 по 2019 специалист работал тренером вратарей в «Салавате».

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Сибирь» не вышла в плей-офф в 4-й раз за последние пять сезонов, заняв 9-е место в таблице Восточной конференции. В 60 встречах новосибирская команда пропустила 155 шайб. Нередко за многочисленные ошибки критике подвергались голкиперы «Сибири»: 31-летний финский легионер Харри Сятери и 23 летний россиянин Антон Красоткин. В ходе сезона новосибирцы расстались с Алексеем Красиковым.

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