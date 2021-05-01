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«Витязь» и защитник Хультстрём расторгли контракт

«Витязь» и защитник Хультстрём расторгли контракт
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Линус Хультстрём покинул «Витязь», сообщается на официальной странице подмосковного клуба в «Твиттере».

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне 28-летний Хультстрём принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-15» и 28 минутах штрафного времени.

В нынешнем сезоне «Витязь» сыграл 60 встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал 27 побед (три из них — в овертайме, ещё три — в серии буллитов. — Прим. «Чемпионата») и набрал 59 очков. Клуб занял девятое место в Западной конференции, на четыре очка отстав от «Спартака», который финишировал на восьмом месте.

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