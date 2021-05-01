Расписание пятого игрового дня юниорского чемпионата мира 2021 года

В ночь с 1 на 2 мая продолжится юниорский чемпионат мира 2021 года. Первые матчи пятого игрового дня начнутся в 00:00 мск.



Расписание пятого игрового дня юниорского чемпионата мира — 2021:



Группа A



00:00 мск

Латвия U18 — Швеция U18



04:00 мск

Канада U18 — Беларусь U18



Группа B



00:00 мск

Россия U18 — Чехия U18



04:00 мск

США U18 — Финляндия U18



Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.



Напомним, сборная России в стартовом матче чемпионата обыграла национальную команду США в овертайме со счётом 7:6. Во втором матче турнира россияне проиграли сборной Финляндии в серии буллитов — 3:4. В третьей встрече Россия разгромила Германию со счётом 6:1.

С кем сборная Россия сыграет в четвертьфинале ЮЧМ? Возможны четыре варианта Заключительный игровой день предварительного этапа определит соперника команды Альберта Лещёва по первому раунду плей-офф.