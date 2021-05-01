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Расписание пятого игрового дня юниорского чемпионата мира 2021 года

Расписание пятого игрового дня юниорского чемпионата мира 2021 года
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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В ночь с 1 на 2 мая продолжится юниорский чемпионат мира 2021 года. Первые матчи пятого игрового дня начнутся в 00:00 мск.

Расписание пятого игрового дня юниорского чемпионата мира — 2021:

Группа A

00:00 мск
Латвия U18 — Швеция U18

04:00 мск
Канада U18 — Беларусь U18

Группа B

00:00 мск
Россия U18 — Чехия U18

04:00 мск
США U18 — Финляндия U18

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.

Напомним, сборная России в стартовом матче чемпионата обыграла национальную команду США в овертайме со счётом 7:6. Во втором матче турнира россияне проиграли сборной Финляндии в серии буллитов — 3:4. В третьей встрече Россия разгромила Германию со счётом 6:1.

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