Голкипер Алексей Красиков покинул «Сочи»
Голкипер Алексей Красиков покинул «Сочи», сообщает пресс-служба КХЛ.
В нынешнем сезоне за «Сочи» 25-летний вратарь принял участие в 11 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал всего две победы. Процент отражённых бросков составил 90,0, а коэффициент надёжности — 3,10.
Напомним, в ноябре «Сибирь» расторгла контракт к Красиковым, после чего вратарь подписал односторонний контракт с «Сочи» до конца сезона.
В апреле 2020 года Красиков продлил контракт с «Сибирью» на три сезона. В нынешней регулярке за новосибирскую команду вратарь принял участие в шести матчах, в которых не смог одержать ни одной победы. Процент отражённых бросков составил 90,4, а коэффициент надёжности — 2,80.
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