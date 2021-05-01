Главный тренер «Сочи» Ставровский продлил контракт с клубом

Наставник «Сочи» Евгений Ставровский продлил контракт с «леопардами», сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с главным тренером «леопардов» рассчитано до конца сезона-2021/2022.



Для Ставровского предыдущий сезон стал первым на уровне КХЛ. До этого тренер добивался успехов на уровне МХЛ с командой «Алмаз» из Череповца.



Прямо сейчас специалист находится на юниорском чемпионате мира в США, где помогает главному тренеру сборной России Альберту Лещёву.

Ранее стало известно, что «Сочи» продлил контракт с голкипером Максимом Третьяком, защитниками Юрием Александровым и Никитой Седовым, а также форвардами Никитой Феоктистовым, Дмитрием Колготиным, Амиром Гараевым и Иваном Володиным.