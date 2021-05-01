СКА продлил контракт с нападающим Йоонасом Кемппайненом на один сезон

ХК СКА продли контракт с финским нападающим Йоонасом Кемппайненом на один сезон, сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард СКА провёл 52 игры в регулярном чемпионате и набрал 29 очков: забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у финского игрока 16 встреч и шесть очков (3+3).

Петербургский СКА занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в 1/8 финала обыграл минское «Динамо» (4-1), в четвертьфинале переиграл московское «Динамо» (4-1), а в полуфинале уступил ЦСКА (2-4).

Напомним, что победителем Кубка Гагарина-2021 стал омский «Авангард». В финале плей-офф омичи обыграли ЦСКА в шести матчах. Автором решающей шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.