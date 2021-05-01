Защитник Хультстрём, покинувший «Витязь», перешёл в магнитогорский «Металлург»

Защитник Линус Хультстрём, покинувший «Витязь», перешёл в магнитогорский «Металлург», сообщается на официальной странице пресс-службы КХЛ в «Твиттере».



Ранее по обоюдному согласию был расторгнут контракт с «Витязем».



В нынешнем сезоне 28-летний Хультстрём принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-15» и 28 минутах штрафного времени.



В нынешнем сезоне «Витязь» сыграл 60 встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал 27 побед (три из них — в овертайме, ещё три — в серии буллитов. — Прим. «Чемпионата») и набрал 59 очков. Клуб занял девятое место в Западной конференции, на четыре очка отстав от «Спартака», который финишировал на восьмом месте.

«Витязь» и защитник Хультстрём расторгли контракт