Защитник Хультстрём, покинувший «Витязь», перешёл в магнитогорский «Металлург»

Защитник Линус Хультстрём, покинувший «Витязь», перешёл в магнитогорский «Металлург», сообщается на официальной странице пресс-службы КХЛ в «Твиттере».
Ранее по обоюдному согласию был расторгнут контракт с «Витязем».
В нынешнем сезоне 28-летний Хультстрём принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-15» и 28 минутах штрафного времени.
В нынешнем сезоне «Витязь» сыграл 60 встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал 27 побед (три из них — в овертайме, ещё три — в серии буллитов. — Прим. «Чемпионата») и набрал 59 очков. Клуб занял девятое место в Западной конференции, на четыре очка отстав от «Спартака», который финишировал на восьмом месте.
- 1 мая 2021
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