У главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьёва будут новые помощники

В магнитогорском «Металлурге» серьёзно изменится тренерский штаб, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Из нынешних помощников главного тренера Ильи Воробьёва останется только тренер вратарей Клемен Мохорич. Майкл Пелино покинул «Магнитку» по семейным обстоятельствам. Александр Гольц, как отмечается, близок к продолжению работы у Андрея Мартемьянова в «Сибири». Не будет в Магнитогорске и шведа Фредрика Стиллмана.

Напомним, ранее нападающий «Барыса» Павел Акользин и форвард «Спартака» Анатолий Никонцев подписали двухлетние контракты с магнитогорским «Металлургом». Кроме того, «Металлург» заключил контракты с защитниками Алексеем Волгиным, Алексеем Маклюковым, а также Линусом Хультстрёмом.