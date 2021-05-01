У главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьёва будут новые помощники
В магнитогорском «Металлурге» серьёзно изменится тренерский штаб, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Из нынешних помощников главного тренера Ильи Воробьёва останется только тренер вратарей Клемен Мохорич. Майкл Пелино покинул «Магнитку» по семейным обстоятельствам. Александр Гольц, как отмечается, близок к продолжению работы у Андрея Мартемьянова в «Сибири». Не будет в Магнитогорске и шведа Фредрика Стиллмана.
Напомним, ранее нападающий «Барыса» Павел Акользин и форвард «Спартака» Анатолий Никонцев подписали двухлетние контракты с магнитогорским «Металлургом». Кроме того, «Металлург» заключил контракты с защитниками Алексеем Волгиным, Алексеем Маклюковым, а также Линусом Хультстрёмом.
«Металлург» подписал контракт с нападающими Акользиным и Никонцевым
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