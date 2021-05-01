«Спартак» официально расторг контракт с Бакошем, игрок перейдёт в ХК «Сочи»
Хоккейный клуб «Спартак» расторг соглашение с нападающим Мартином Бакошем, сообщается на официальной странице московской команды в «Твиттере».
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
Ожидается, что форвард перейдёт в «Сочи».
Ранее агент ряда игроков КХЛ Александр Черных заявил, что Гудачек и Радил не останутся в «Спартаке», а Бакош перейдёт в «Сочи».
В сезоне-2020/2021 31-летний Мартин Бакош провёл за «Спартак» 46 матчей и набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности "-14".
30-летний Лукаш Радил отыграл 58 встреч, набрав 32 (19+13) очков при показателе полезности "-4".
32-летний Юлиус Гудачек принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, отражая в среднем за матч 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2.43.
Агент Черных: Гудачека и Радила 300% не будет в «Спартаке», Бакош перейдёт в «Сочи»
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