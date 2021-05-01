«Локомотив» ведёт переговоры о возвращении защитника Елесина из Америки
Ярославский «Локомотив» ведёт переговоры о возвращении Александра Елесина из Америки, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что «Локомотив» хочет вернуть игрока, а Елесин хочет вернуться.
Последние два года защитник провёл в системе «Калгари Флэймз», так и не сумев закрепиться в Национальной хоккейной лиге. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин отыграл 28 матчей за фарм-клуб «огоньков» «Соктон Хит» в Американской хоккейной лиге, забросив две шайбы и отдав пять результативных передач при показателе полезности "-5" и 18 минутах штрафного времени.
За «Калгари» в сумме провёл четыре матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями.
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