Даугавиньш, Артюхин, Сёмин, Теденбю и Дэнфорт покинули «Витязь»

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«Витязь» на официальной странице в «Инстаграме» объявил об уходе ряда хоккеиста.



Подмосковный клуб покинули Александр Сёмин, Каспарс Даугавиньш, Евгений Артюхин, Евгений Катичев, Якуб Ержабек, Маттиас Теденбю и Джастин Дэнфорт.

Дэнфорт стал лучшим бомбардиром «Витязя» в минувшем сезоне. В 58 встречах регулярного чемпионата нападающий набрал 58 (23+32) очков.

Второй бомбардир команды Каспарс Даугавиньш принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Третий бомбардир «Витязя» Маттиас Теденбю также покинул клуб. Нападающий отыграл 54 встречи в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 17 шайб и отдал 18 результативных передач.

«Витязь» поблагодарил вышеперечисленных хоккеистов за игру в составе команды и пожелал им успехов.