Даугавиньш, Артюхин, Сёмин, Теденбю и Дэнфорт покинули «Витязь»

«Витязь» на официальной странице в «Инстаграме» объявил об уходе ряда хоккеиста.
Подмосковный клуб покинули Александр Сёмин, Каспарс Даугавиньш, Евгений Артюхин, Евгений Катичев, Якуб Ержабек, Маттиас Теденбю и Джастин Дэнфорт.
Дэнфорт стал лучшим бомбардиром «Витязя» в минувшем сезоне. В 58 встречах регулярного чемпионата нападающий набрал 58 (23+32) очков.
Второй бомбардир команды Каспарс Даугавиньш принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.
Третий бомбардир «Витязя» Маттиас Теденбю также покинул клуб. Нападающий отыграл 54 встречи в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 17 шайб и отдал 18 результативных передач.
«Витязь» поблагодарил вышеперечисленных хоккеистов за игру в составе команды и пожелал им успехов.
- 1 мая 2021
-
21:21
-
21:07
-
21:00
-
20:57
-
20:44
-
20:05
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:00
-
18:33
-
18:23
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:37
-
17:35
-
17:31
-
17:20
-
17:11
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:43
-
16:40
-
16:34
-
16:30
-
16:24
-
16:21
-
16:19
-
16:14
-
16:07
-
15:48
-
15:30