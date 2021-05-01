Вратарь «Каролины» Кочетков продолжит выступать за «Торпедо» на правах аренды

Пётр Кочетков остаётся в «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородцев.

В предстоящем сезоне Пётр будет выступать за «Торпедо» на правах аренды.

Ранее появилась информация о том, что голкипер подписал контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз». Соглашение подписано на два года. Общая сумма контракта составит $ 1,85 млн. В год Кочетков будет получать $ 925 тыс.



«Каролина» выбрала Кочеткова во втором раунде драфта НХЛ-2019 под общим 36-м номером.



В нынешнем сезоне он принял участие в десяти встречах регулярного чемпионата КХЛ за «Торпедо», в которых одержал две победы при коэффициенте надежности 2,65.



В составе молодёжной сборной России голкипер стал победителем молодёжной суперсерии 2018 года. Также Кочетков стал лучшим вратарем МЧМ-2019. Напомним, на молодёжном чемпионате мира Кочетков в составе сборной России завоевал бронзовую медаль.