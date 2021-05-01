Вратарь «Каролины» Кочетков продолжит выступать за «Торпедо» на правах аренды

Пётр Кочетков остаётся в «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородцев.
В предстоящем сезоне Пётр будет выступать за «Торпедо» на правах аренды.
Ранее появилась информация о том, что голкипер подписал контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз». Соглашение подписано на два года. Общая сумма контракта составит $ 1,85 млн. В год Кочетков будет получать $ 925 тыс.
«Каролина» выбрала Кочеткова во втором раунде драфта НХЛ-2019 под общим 36-м номером.
В нынешнем сезоне он принял участие в десяти встречах регулярного чемпионата КХЛ за «Торпедо», в которых одержал две победы при коэффициенте надежности 2,65.
В составе молодёжной сборной России голкипер стал победителем молодёжной суперсерии 2018 года. Также Кочетков стал лучшим вратарем МЧМ-2019. Напомним, на молодёжном чемпионате мира Кочетков в составе сборной России завоевал бронзовую медаль.
- 1 мая 2021
-
22:43
-
22:38
-
22:31
-
22:24
-
22:11
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:07
-
21:00
-
20:57
-
20:44
-
20:05
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:00
-
18:33
-
18:23
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:37
-
17:35
-
17:31
-
17:20
-
17:11
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:43
-
16:40