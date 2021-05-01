Защитник Дьяков перешёл в «Сочи». В 2020 он был дисквалифицирован за употребление кокаина

Известный российский защитник Кирилл Дьяков перешёл в «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.
Защитник подписал однолетний двусторонний контракт с клубом.
Напомним, в марте 2020 года Дьяков был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление допинга. Срок дисквалификации составил 15 месяцев, отчёт которым начался со 2 ноября 2019 года. Срок окончания дисквалификации — февраль 2021 года.
Хоккеист сдал положительную пробу на наркотик кокаин, который входит в число запрещённых препаратов. Допинг-тест был проведён 2 ноября 2019 года. Игрок полностью признал свою вину и отказался от дальнейшего разбирательства. Поскольку игрок впервые был замечен за нарушением допинг-правил и не использовал запрещённые средства для улучшения спортивных результатов, ему было назначено сравнительно мягкое наказание.
- 1 мая 2021
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