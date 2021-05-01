Ожиганов рассказал о проблемах сборной России во втором матче со Швейцарией
Защитник сборной России Игорь Ожиганов прокомментировал поражение в матче Еврочелленджа со Швейцарией (0:1).
«Сегодня мы не так проваливались в обороне, как вчера. Из-за этого могло показаться, что соперник сегодня играл не так активно. Выполнение тренерского задания у нас было не на высшем уровне, теряли шайбу в средней зоне, на чужой синей, не могли выйти из своей зоны. Мне кажется, у нас всех был разброс по выходным перед сбором, и поэтому каждый сейчас себя чувствует по-разному. Один из моих бывших тренеров говорил, что «команда звенит» — сейчас нет такого. Конечно, плохо, что проиграли в преддверии майских праздников, но есть время на то, чтобы всё исправить», — приводит слова Ожиганова официальный сайт ФХР.
Сборная России всухую уступила Швейцарии, проиграв во второй раз подряд
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