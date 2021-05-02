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Все 11 голов сборной России в матче с Чехией на юниорском ЧМ-2021. Видеообзор

Все 11 голов сборной России в матче с Чехией на юниорском ЧМ-2021. Видеообзор
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречалась с национальной командой Чехии. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.

В составе победителей забивали Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров. Единственный гол за сборную Чехии забил Якуб Кос.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» Хоккей России.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Сборная России досрочно гарантировала себе место в четвертьфинале. Соперником россиян станет либо команда Беларуси, либо Швейцарии.

Голевая феерия России на ЮЧМ! Разгромили чехов (11 голов!), избежав матча с Канадой в 1/4
Сборная России установила рекорд в истории личных встреч с Чехией. 16-летний Мичков сделал хет-трик и единолично возглавил гонку снайперов.
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