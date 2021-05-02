110-килогромовый чешский хоккеист получил «5+20» за грязный силовой приём в игре с Россией

Нападающий юниорской сборной Чехии Марцел Марцел получил большой и дисциплинарный штраф («5+20») в матче с Россией на ЮЧМ-2021. При счёте 1:8 Марцел провёл грязный силовой приём против защитника Владислава Сапунова, ударив россиянина в спину у борта.
Рост Марцела 193 см, вес – 110 кг.
Рост Сапунова 183 см, вес – 73 кг.
Марцел один из трёх хоккеистов (и самый тяжёлый) на ЮЧМ, чей вес превышает 100 кг.
Посмотреть видео можно в «телеграм-канале» Хоккей без зрителей.
Сам матч завершился разгромной победой сборной России со счётом 11:1. Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Сборная России досрочно гарантировала себе место в четвертьфинале. Соперником россиян станет либо команда Беларуси, либо Швейцарии.
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