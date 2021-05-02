Шульга: не стал бы отталкиваться от контрольного матча, на ЮЧМ Россия играет по-другому

Главный тренер юниорской сборной Беларуси Дмитрий Шульга прокомментировал поражение в матче с командой Канады (2:5) в заключительной встрече группового этапа и поделился ожиданиями от четвертьфинала со сборной России.

«Хороший матч получился, единственная проблема, которая нам очень сильно мешает, — это много технического брака. И концовку смазали из-за удалений. Имели достаточное количество моментов, чтобы зацепиться за игру, к сожалению, не использовали их. Соперник использовал фактически все ошибки, которые мы допустили, наверное, в этом и заключается мастерство. В целом всё равно доволен игрой, ребята молодцы, были в игре до конца. К сожалению, сегодня так.

Я доволен тем, как развиваются события на турнире. Если брать первую игру, она похожа на сегодняшнюю. Но ребята уже играют увереннее, адаптировались к размерам площадки, угрожают воротам. Немного страдает реализация, но в целом доволен тем, как мы подходим к четвертьфиналу. Вопрос по стартовому вратарю на четвертьфинал с Россией мы ещё обсудим с тренерским штабом.

В матче с Россией самым важным будет самоотдача, игровое задание. Как обычно всегда. Характер, самоотверженность, без этого никуда. Ребята хорошие у сборной России, команда организованна, технически подготовлена очень даже неплохо. Наша задача – совершить минимум ошибок. Сегодня соперник их использовал все.

Товарищеский матч с Россией перед ЮЧМ всё-таки, наверное, был больше для нас интересен, нужно было адаптироваться, почувствовать уверенность, что мы что-то можем. Не стал бы оценивать тот матч (российская сборная обыграла белорусов только в серии буллитов — 3:2. — Прим. «Чемпионата») как игру, от которой можно отталкиваться. В турнире Россия выступает совершенно по-другому, набирает обороты, лучше двигается. Думаю, на тот момент выкладывались не все и не полностью, а сейчас это будет совсем другой хоккей», — передаёт слова Шульги корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.