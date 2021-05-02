Флёри одержал 489-ю победу в НХЛ и разделил с Луонго третье место

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри помог своей команде обыграть «Аризону Койотс» после овертайма со счётом 3:2. Эта победа стала для голкипера 489-й в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю вратарь догнал завершившего карьеру в 2019 году Роберто Луонго, сообщает пресс-служба НХЛ в своём «твиттере».
В победной встрече с «Аризоной» у голкипера 19 отражённых бросков из 21.
Второе место в истории по количеству побед в НХЛ среди вратарей у Патрика Руа (551). Рекордсмен — Мартин Бродо (691).
В текущем сезоне НХЛ Флёри провёл 33 игры, в пяти из которых оформил шат-аут.
Голкипер выступает за «Вегас» с сезона-2017/2018. Ранее хоккеист играл за «Питтсбург Пингвинз».
После 50 матчей «Голден Найтс» лидирует в таблице Западного дивизиона. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.
- 2 мая 2021
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