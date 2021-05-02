Михайлов оценил разгромную победу юношеской сборной России над Чехией

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о выступлении юниорской сборной России на ЮЧМ-2021.
«Неважно, юношеский ли это хоккей или взрослый: если ты занимаешься хоккеем, то всегда нужно обращать внимание на цифры. 11:1 — отличный результат для нашей команды. Могу только поздравить ребят с крупной победой. Но это было вчера, а теперь надо думать о будущем и готовиться к предстоящему матчу.
В четвертьфинале нам предстоит встретиться со сборной Беларуси — я бы не стал списывать их со счетов. У всех команд, участвующих в чемпионате мира, есть шансы. В матче со сборной Беларуси ребята должны показать такую же игру, как против сборной Чехии.
О Мичкове я знаю только из прессы, но можно точно сказать, что он очень креативный и своеобразный игрок, который неприятен для соперника и оказывает на него большое давление. Желаю Матвею продвигаться дальше, расти и не останавливаться на достигнутом», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 2 мая 2021
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