Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Михайлов оценил разгромную победу юношеской сборной России над Чехией

Михайлов оценил разгромную победу юношеской сборной России над Чехией
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о выступлении юниорской сборной России на ЮЧМ-2021.

«Неважно, юношеский ли это хоккей или взрослый: если ты занимаешься хоккеем, то всегда нужно обращать внимание на цифры. 11:1 — отличный результат для нашей команды. Могу только поздравить ребят с крупной победой. Но это было вчера, а теперь надо думать о будущем и готовиться к предстоящему матчу.

В четвертьфинале нам предстоит встретиться со сборной Беларуси — я бы не стал списывать их со счетов. У всех команд, участвующих в чемпионате мира, есть шансы. В матче со сборной Беларуси ребята должны показать такую же игру, как против сборной Чехии.

О Мичкове я знаю только из прессы, но можно точно сказать, что он очень креативный и своеобразный игрок, который неприятен для соперника и оказывает на него большое давление. Желаю Матвею продвигаться дальше, расти и не останавливаться на достигнутом», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021