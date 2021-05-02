Гарипов: мне нравится стиль «Трактора», буду биться и выкладываться по полной

Новичок «Трактора» голкипер Эмиль Гарипов прокомментировал свой переход в челябинский клуб.
«Я пришёл в отличную команду с очень хорошим тренером. Думаю, что мне будет комфортно в системе «Трактора», мне нравится стиль челябинцев. Очень рад, что буду играть за эту команду, замечательный, известный клуб. Буду биться и выкладываться по полной, в этом не должно быть сомнений ни у болельщиков, ни у руководства», — сказал Гарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
В минувшем сезоне КХЛ голкипер провёл за омский «Авангард» 14 матчей в регулярном сезоне, пропустил 28 шайб и оформил три шат-аута. В московском «Динамо» у вратаря семь матчей в регулярке и один сухой матч.
Напомним, что по итогам сезона-2020/2021 «Авангард» стал победителем Кубка Гагарина. В финальной серии омский клуб обыграл московский ЦСКА со счётом 4-2 в серии. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.
- 2 мая 2021
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