Галиев: среди московских команд «Динамо» было приоритетом, решение далось легко

Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев прокомментировал подписание контракта со столичным клубом.



«Динамо» меня воспитало, в этом клубе я сделал первые шаги, поэтому среди московских команд «Динамо» было моим приоритетом. Руководство клуба проявило ко мне интерес, я пообщался с семьёй, и мы приняли это решение. Можно сказать, что далось оно легко. Все будут рядом, буду чаще всех видеть, и у меня будет огромная армия поклонников на матчах. Переход – это новая страница в моей жизни. Нужно выйти из зоны комфорта и начать работой всё доказывать.



Очень благодарен «Ак Барсу» за проведённые четыре года. Это было замечательное время, мы взяли Кубок Гагарина. У нас были взлёты и падения, была смена тренера. Огромный плюс – то, что мне дал Билялетдинов. Нас замечательно поддерживали болельщики. И я буду скучать по ним», — сказал Галиев в эфире клубного телевидения.

«Динамо» подписало контракт со Станиславом Галиевым