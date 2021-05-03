Дмитрий Куликов: Коннор Макдэвид невероятен. «Эдмонтон» на многое способен в плей-офф

Российский защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрий Куликов поделился ожиданиями от плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Как человек, который недавно в команде, могу сказать, что здесь по-настоящему позитивная атмосфера. Все в хорошем настроении, все подбадривают друг друга — как на тренировках, так и в матчах. Плей-офф — это непредсказуемая вещь, но есть ощущение, что эта команда действительно на многое способна.
Выходя против них в мои времена в «Виннипеге», старался минимизировать их шансы в зоне атаки. Потому что понятно: совсем исключить их никому не под силу. Но, играя рядом с ними, понимаешь и другое. Леон Драйзайтль, например, блестяще действует на обеих сторонах площадки. Очень грамотно использует корпус, клюшку, отлично помогает защите. Ну а Коннор Макдэвид – это человек, который в буквальном смысле может направить ход игры в то русло, которое он захочет. Он невероятен.
Тренерский штаб говорил мне играть стабильно, избегать ошибок, демонстрировать силовую игру. Главная цель — не дать забить сопернику, но если есть возможность сделать первый пас — не упускать её», — цитирует Куликова пресс-служба НХЛ.
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