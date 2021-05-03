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Майк Салливан: Малкину потребуется время для адаптации

Майк Салливан: Малкину потребуется время для адаптации
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего «пингвинов» Евгения Малкина, который восстанавливается от травмы нижней части тела.

«Очевидно, что Джино потребуется время для адаптации, он отсутствует уже долгое время. Мы надеемся, что с каждым поединком, который он проведёт после возвращения, Джино будет возвращаться к своей лучшей игре, за которой мы все так любим наблюдать», — цитирует

Напомним, 17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой приём защитника «Брюинз» Джареда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лёд в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провёл 29 встреч и набрал 24 (8+16) очка.

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