Майк Салливан: Малкину потребуется время для адаптации
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего «пингвинов» Евгения Малкина, который восстанавливается от травмы нижней части тела.
«Очевидно, что Джино потребуется время для адаптации, он отсутствует уже долгое время. Мы надеемся, что с каждым поединком, который он проведёт после возвращения, Джино будет возвращаться к своей лучшей игре, за которой мы все так любим наблюдать», — цитирует
Напомним, 17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой приём защитника «Брюинз» Джареда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лёд в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провёл 29 встреч и набрал 24 (8+16) очка.
Салливан — о выходе «Питтсбурга» в плей-офф: ребята боролись за это право в течение года
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
13:37
-
13:02
-
12:36
-
12:07
-
11:46
-
11:30
-
10:51
-
10:43
-
10:30
-
10:25
-
09:58
-
09:40
-
09:03
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:00
-
01:16
-
00:56
-
00:28
- 2 мая 2021
-
23:50
-
23:38
-
23:18
-
22:34
-
21:12
-
20:37
-
19:42
-
19:20
-
19:00
-
18:46
-
17:40
-
17:15
-
16:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам