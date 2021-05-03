Хартли — о сезоне: иногда казалось, что «Авангард» топчется на месте

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги розыгрыша Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021.



«Как и любой другой сезон, это был настоящий марафон, очень долгий, но, к счастью, успешный. Была ситуация, когда у нас всего 6 человек и два тренера могли выходить на лёд из-за коронавируса, но мы всё преодолели. Вся наша команда показала потрясающий пример, мы все росли вместе, успешно преодолевали все сложности. У нас были и взлёты и падения, иногда казалось, что мы топчемся на месте, но тренерский штаб видел, что мы идём вперёд и совершенствуемся. И молодые ребята, и ветераны, все сплотились, приняли друг друга, свои сильные и слабые стороны, у нас появилась семья.



В плей-офф мы провели четыре раунда с очень сильными соперниками, нам было всё сложнее и сложнее. Надо отдать должное моим ребятам, это одна из тех команд, с которыми огромное удовольствие работать. У них всегда была уверенность и мы с ней шли вперёд. Чем больше мы их «поддавливали», тем лучше они действовали. Все наши линии провели невероятный плей-офф. Это были настоящие американские горки, в нас никто не верил, но мы с гордостью и уверенность в своих силах шли вперёд, доказывая самим себе, что нам всё по силам. Наши ребята из невозможного сделали возможное, и в итоге мы завоевали Кубок Гагарина», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

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