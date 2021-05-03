Волков: есть предчувствие, что и Буше, и Каски, и Грубец останутся частью «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о комплектовании состава клуба на новый сезон.



«Сейчас идёт работа по комплектованию состава на следующий сезон. Некоторые ребята от нас ушли, мы объявляем об этом на нашем сайте. Ежедневно ведём работу по усилению. Команда ушла в отпуск, у нас есть как ОСА, так и НСА. Пока можем констатировать, что Стась и Потапов от нас ушли. Буше дали квалификационное предложение, мы договорились, что он улетит, две недели отдохнёт, а затем даст ответ. Каски также было предложено двухлетнее соглашение, думаю, что в ближайшее время объявим о его подписании. Такая же ситуация и с Шимоном Грубецом. Знаю, что на него есть спрос, но дали ему достойное предложение и попросили его дать нам обратную связь. У меня есть хорошее предчувствие, что и Буше, и Каски, и Грубец останутся частью «Авангарда», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

В «Авангарде» рассказали о работе над подписанием новых контрактов с тренерским штабом