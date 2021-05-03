Волков: могу подтвердить, что «Авангард» дал оффершит по Брюквину

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о возможном приобретении нападающего московского «Динамо» Владимира Брюквина.
«Могу подтвердить, что мы дали оффершит по Брюквину. Никаких сумм, которые фигурируют в прессе, нет. Там намного меньше сумма, и если «Динамо» не повторит наше предложение, то мы подпишем с ним контракт. Он не очень удачно выступил в этом сезоне, но мы видим его скрытый потенциал, он подходит под нашу систему», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.
Напомним, «Авангард» объявил о подписании нападающего Владимира Жаркова. Ранее появилась информация, что зарплата Жаркова в омской команде составит 37,5 млн рублей за сезон. У соглашения будет бонусная часть. Кроме того, отмечалось, что уфимский «Салават Юлаев» предлагал однолетний контракт с зарплатой 35 млн рублей.
- 3 мая 2021
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