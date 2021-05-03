Кровопусков: «Динамо» сделало Жеренко хорошее предложение, но оно не было принято

Генеральный директор ХК «Динамо» Москва Евгений Кровопусков рассказал о переходе голкипера Вадима Жеренко в чемпионат Финляндии.
«Могу подтвердить тот факт, что Вадим Жеренко отправляется в чемпионат Финляндии для продолжения своей карьеры. Для нас это решение стало неожиданным. На протяжении трёх лет в «Динамо» Вадим работал как большой профессионал и доказал всё не только игрой, но и результатом. Впервые в истории наша молодежка стала чемпионом МХЛ. Клуб со своей стороны сделал хорошее предложение Вадиму для продолжения карьеры здесь, однако оно принято не было. Считаю, что чинить препятствия для отъезда игрока — дело неблагодарное, которое может пагубно сказаться на развитии вратаря. Вадим выбрал свой путь. Наша задача — его поддержать. Поэтому желаю ему удачи и всегда ждём в «Динамо»! Права на игрока остаются у московского «Динамо», – цитирует Кровопускова официальный сайт бело-голубых.
Напомним, что по итогам Кубка Харламова хоккеист стал самым ценным игроком турнира.
- 3 мая 2021
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