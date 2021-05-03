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Россия обыграла Беларусь и вышла в полуфинал ЮЧМ

Россия обыграла Беларусь и вышла в полуфинал ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Сегодня, 3 мая, сборная России провела четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США с командой Беларуси. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:2.

На пятой минуте матча Мичков оказался с шайбой за воротами, обыграл защитника, выкатился на пятак и забросил шайбу в «домик» голкиперу. На 16-й минуте Данила Юров при игре 5х3 отличился броском с правого пятака, а на 23-й Артём Дуда броском от синей линии сделал счёт крупным. На 28-й минуте Илья Морозов отыграл одну шайбу Беларуси, а на 32-й Фёдор Николаеня забил ещё один гол россиянам.
В третьем периоде забросил сначала Иван Мирошниченко, затем отличился Всеволод Гайдамак.

В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1).

Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 мая 2021, понедельник. 20:30 МСК
Россия U18
Окончен
5 : 2
Беларусь U18
1:0 Мичков (Квочко, Бучельников) – 04:26' (5x5)   2:0 Юров (Коромыслов) – 15:18' (5x3)   3:0 Дуда (Юров, Свечков) – 22:48' (5x5)   3:1 Морозов (Михалёв, Рогач) – 27:55' (5x5)   3:2 Николаеня (Аношко) – 31:17' (5x5)   4:2 Мирошниченко – 46:23' (5x5)   5:2 Гайдамак – 48:34' (5x5)
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