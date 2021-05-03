Россия обыграла Беларусь и вышла в полуфинал ЮЧМ

Сегодня, 3 мая, сборная России провела четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США с командой Беларуси. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:2.



На пятой минуте матча Мичков оказался с шайбой за воротами, обыграл защитника, выкатился на пятак и забросил шайбу в «домик» голкиперу. На 16-й минуте Данила Юров при игре 5х3 отличился броском с правого пятака, а на 23-й Артём Дуда броском от синей линии сделал счёт крупным. На 28-й минуте Илья Морозов отыграл одну шайбу Беларуси, а на 32-й Фёдор Николаеня забил ещё один гол россиянам.

В третьем периоде забросил сначала Иван Мирошниченко, затем отличился Всеволод Гайдамак.



В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1).



Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Беларусь напугала Россию, чуть не отыгравшись с 0:3! Но в полуфинал ЮЧМ идут наши парни Всех успокоил Иван Мирошниченко, забивший важнейший гол в третьем периоде.