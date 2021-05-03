Юров: мой хоккей неважен, важно, чтобы Россия уехала с ЮЧМ с золотыми медалями

Нападающий сборной России U18 Данила Юров поделился мнением об игре Матвея Мичкова на юниорском чемпионате мира.
«Игра Мичкова великолепна, если он будет так работать, то у него будет великое будущее. Мой хоккей неважен, важно, чтобы мы уехали отсюда с золотыми медалями. Я делаю всё, чтобы мы заняли первое место», – передаёт слова Юрова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, что сборная России обыграла сверстников из Беларуси со счётом 5:2. В составе российской сборной отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.
В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1). В четвертьфинале россияне обыграли Беларусь со счётом 5:2.
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