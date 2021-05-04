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Видеообзор победы сборной России в четвертьфинальном матче ЮЧМ-2021 с Беларусью

Видеообзор победы сборной России в четвертьфинальном матче ЮЧМ-2021 с Беларусью
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Вчера, 3 мая, сборная России провела четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США с национальной командой Беларуси. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:2.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале Федерации хоккея России.

На пятой минуте матча Мичков оказался с шайбой за воротами, обыграл защитника, выкатился на пятак и забросил шайбу в «домик» голкиперу. На 16-й минуте Данила Юров при игре 5х3 отличился броском с правого пятака, а на 23-й Артём Дуда броском от синей линии сделал счёт крупным. На 28-й минуте Илья Морозов отыграл одну шайбу Беларуси, а на 32-й Фёдор Николаеня забил ещё один гол россиянам. В третьем периоде забросил сначала Иван Мирошниченко, затем отличился Всеволод Гайдамак.

Сборная Беларуси перебросала россиян в четвертьфинале ЮЧМ-2021
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