Видеообзор победы сборной России в четвертьфинальном матче ЮЧМ-2021 с Беларусью

Вчера, 3 мая, сборная России провела четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США с национальной командой Беларуси. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:2.

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На пятой минуте матча Мичков оказался с шайбой за воротами, обыграл защитника, выкатился на пятак и забросил шайбу в «домик» голкиперу. На 16-й минуте Данила Юров при игре 5х3 отличился броском с правого пятака, а на 23-й Артём Дуда броском от синей линии сделал счёт крупным. На 28-й минуте Илья Морозов отыграл одну шайбу Беларуси, а на 32-й Фёдор Николаеня забил ещё один гол россиянам. В третьем периоде забросил сначала Иван Мирошниченко, затем отличился Всеволод Гайдамак.