Пресс-служба ИИХФ ошиблась, назвав Канаду возможным соперником России в полуфинале ЮЧМ

Пресс-служба ИИХФ ошиблась, назвав Канаду возможным соперником России в полуфинале юниорского чемпионата мира.
В обзоре победного для сборной России четвертьфинального матча с Беларусью (5:2) автор указал, что следующим соперником россиян станет победитель матча Канада — Чехия. Однако на турнирах ИИХФ перед полуфиналом пары определяются не по сетке, а методом посева с учётом определённых показателей группового этапа. Учитывая нынешний рейтинг команд, Россия точно не встретится с Канадой в следующем матче.
В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1).
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