«Это полное неуважение». Зибанеджад — о поведении Тома Уилсона

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался об инциденте, произошедшем в матче с «Вашингтон Кэпиталз».



Инцидент произошёл в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Уилсон напал на Бучневича, затем подключились их партнёры по командам, в том числе Панарин. В результате Панарин, Бучневич, Диллон и Уилсон получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.



«Я думаю, что нужно больше уважать игру и игроков. Даже не знаю, что сказать. Это полное неуважение. И даже не знаю, почему я удивлен — это всё просто ужасно», — цитирует Зибанеджада журналист Рик Карпинелло в своём «твиттере».



Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.

Русские подрались с Томом Уилсоном! Он ударил лежачего Бучневича и швырнул на лёд Панарина Хлебушек даже не смог продолжить игру, а «Вашингтон», опять потерявший Овечкина, после потасовки перевернул ход встречи.