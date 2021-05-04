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Уилсон во время драки потащил Панарина за волосы, чтобы кинуть его на лёд

Уилсон во время драки потащил Панарина за волосы, чтобы кинуть его на лёд
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В матче произошла массовая потасовка с участием российских игроков. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы.

Во время драки Уилсон бросил Панарина на лёд, предварительно схватив его за волосы и потащив за собой.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.

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Хлебушек даже не смог продолжить игру, а «Вашингтон», опять потерявший Овечкина, после потасовки перевернул ход встречи.
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