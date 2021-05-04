The Athletic: Уилсону попустительствует НХЛ и трусливые судьи. Это невменяемый акт насилия

Обозреватель The Athletic Рик Карпинелло высказался на тему драки в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В матче произошла массовая потасовка с участием российских игроков. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы.

«Это НХЛ, где парочка кретинов может замарать эмблему лиги и увести внимание от хоккейных историй. Самый большой, самый грязный злодей из всех – игрок, который раз за разом ищет возможности нанести сопернику травму – снова нанёс удар, и сделал это против одного из главных джентльменов (и, скорее всего, серьёзного кандидата на «Леди Бинг»), одного из самых ценных игроков (финалиста «Харт Трофи» прошлого года).

Непробиваемый Том Уилсон, которому попустительствует лига, департамент по безопасности игроков (какое абсурдное название), трусливые и некомпетентные судьи, сделал это снова. Это был невменяемый акт чистого насилия, за который его даже не выгнали с матча. Даже несколько актов.

В марте он уже получал дисквалификацию – после его удара Карло уехал в больницу с сотрясением, страдал переменами настроения и затуманенным зрением. Мило. Ой, ну что вы, бедненький Том изменится, — вот что мы слышали от потакателей из лиги, да?

Перемотайте на сегодня. Бучневич лежит лицом в синей краске. Уилсон падает ему на голову (случайно, конечно же). Затем лицо Бучневича прижато ко льду клюшкой Уилсона, а Уилсон его бьёт. Потом, когда Панарин попытался оттащить его, он схватил его за волосы и швырнул на лёд головой вперёд. И как минимум один раз ударил Панарина.

Наши прекрасные судьи дали непробиваемому Уилсону четыре минуты за грубость и 10 минут за все эти нападения. У них получилось сделать это шоу клоунов ещё абсурднее, выписав штраф за грубость Панарину, у которого за весь сезон – два удаления. Панарин к тому времени уже закончил матч из-за травмы», — пишет обозреватель The Athletic Рик Карпинелло.