Бадюков: нашей сборной нельзя расслабляться с финнами. Мы проиграли им первый матч

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал победу сборной России в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею со сборной Беларуси (5:2).



«Тяжелый был соперник, хорошо, что прошли. У сборной Белоруссии достаточно сбалансированная команда. Первый период показал, что просто не будет. Реализовали свои моменты, помогло индивидуальное мастерство Мичкова и двойное большинство. Второй период хорошо начали, но после первой заброшенной шайбы расслабились в обороне, стали не дорабатывать. В итоге пропустили две шайбы. Если бы не четвёртая шайба Мирошниченко, была бы нервная концовка, удаления ещё пошли у нас, было бы тяжело в концовке. Хорошо реализовали свои моменты, хоть и проиграли по броскам. Третий период у себя в зоне провели уверенно.



Есть ли конкуренты у сборной? Если вспомнить матч с финнами, то мы им, между прочим, проиграли, ведя в счете. Поэтому, с финнами нельзя ни в коем случае расслабляться. Тем более у них мастеровитая команда. Есть над чем задуматься. А дальше будут ещё серьезнее соперники.



Как надо сыграть против финнов? Надо начать хорошо, провести первый период не хуже финнов. Если получится, то контролировать ход встречи за счёт заброшенной шайбы. Если будут удаления, то, естественно, наказывать за них. Финны очень хорошо на контратаках действуют, здесь самое главное — не привезти, не заиграться», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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