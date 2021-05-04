Кудрявцев, Блэкер, Хетерингтон и Линтуниеми покинули «Барыс»

Голкипер Сергей Кудрявцев, а также защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон и Алекс Линтуниеми покинули «Барыс», сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кудрявцев провёл 1 матч.
Блэккер сыграл 45 игр в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач, в плей-офф у защитника один гол в пяти встречах.
Канадец Хетерингтон сыграл 41 игру в регулярке и набрал семь очков за результативность (2+5), в Кубке Гагарина-2021 у хоккеиста нет небранных очков.
Линтуниеми принял участие в 23 матчах регулярного чемпионаат КХЛ и отдал три резулативные передачи. В плей-офф у игрока одна передачи в шести играх.
По итогам сезона «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Металлургу» (2-4).
- 4 мая 2021
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