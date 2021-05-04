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Кудрявцев, Блэкер, Хетерингтон и Линтуниеми покинули «Барыс»

Кудрявцев, Блэкер, Хетерингтон и Линтуниеми покинули «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0
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Голкипер Сергей Кудрявцев, а также защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон и Алекс Линтуниеми покинули «Барыс», сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кудрявцев провёл 1 матч.

Блэккер сыграл 45 игр в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач, в плей-офф у защитника один гол в пяти встречах.

Канадец Хетерингтон сыграл 41 игру в регулярке и набрал семь очков за результативность (2+5), в Кубке Гагарина-2021 у хоккеиста нет небранных очков.

Линтуниеми принял участие в 23 матчах регулярного чемпионаат КХЛ и отдал три резулативные передачи. В плей-офф у игрока одна передачи в шести играх.

По итогам сезона «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Металлургу» (2-4).

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