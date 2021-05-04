Вышински: НХЛ не нашла доказательств, что Уилсон бросил Панарина на лёд, схватив за волосы

Известный североамериканский журналист Грег Вышински саркастически прокомментировал решение Департамента безопасности игроков НХЛ не накладывать на Тома Уилсона дисквалификацию за бросок Артемия Панарина на лёд.

«Департамент безопасности игроков НХЛ не нашёл убедительных доказательств того, что Уилсон бросил Панарина на лёд, схватив за волосы», — написал Грег Вышински в «Твиттере».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 2:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.



Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.



Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.