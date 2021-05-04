Назаров: не удивлён штрафу Уилсона. Рейтинги нужны всем, продукт нужно продавать

Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров поделился мнением о штрафе нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона.



«Не удивлён штрафу Уилсона, стандартная ситуация. Все отделались испугом. Лига понимает, что на одних гей-парадах далеко не уедешь, а рейтинги нужны всем, продукт нужно продавать. Так что будем наблюдать дальше, никто в НХЛ не запретит драки», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 2:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.



Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.



Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.