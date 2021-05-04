«Ак Барс» продлил контракт с Бурмистровым на два сезона

Нападающий Александр Бурмистров продлил контракт с казанским «Ак Барсом», сообщает официальный сайт клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Бурмистров продлит контракт с «Ак Барсом» на два года. Предыдущее соглашение хоккеиста с казанским клубом истекло 30 апреля 2021 года. Бурмистров вернулся в состав казанцев перед стартом нынешнего сезона. В розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 29-летний хоккеист принял участие в 44 встречах, набрав 17 (6+11) очков при показателе полезности «+7».
В Кубке Гагарина-2021 на счету хоккеиста 12 встреч, в которых он набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+2».
Бурмистров — воспитанник казанского хоккея. За карьеру, помимо «Ак Барса», он выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева».
- 4 мая 2021
-
21:20
-
20:43
-
20:29
-
19:20
-
18:47
-
18:45
-
18:29
-
18:20
-
18:17
-
18:01
-
17:46
-
17:39
-
17:11
-
16:48
-
16:38
-
16:26
-
16:23
-
16:19
-
15:43
-
15:24
-
15:15
-
14:40
-
14:14
-
14:05
-
13:39
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:19
-
11:55
-
11:49
-
11:26
-
11:24
-
11:19
-
10:39