«Ак Барс» продлил контракт с Бурмистровым на два сезона

Нападающий Александр Бурмистров продлил контракт с казанским «Ак Барсом», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Бурмистров продлит контракт с «Ак Барсом» на два года. Предыдущее соглашение хоккеиста с казанским клубом истекло 30 апреля 2021 года. Бурмистров вернулся в состав казанцев перед стартом нынешнего сезона. В розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 29-летний хоккеист принял участие в 44 встречах, набрав 17 (6+11) очков при показателе полезности «+7».



В Кубке Гагарина-2021 на счету хоккеиста 12 встреч, в которых он набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+2».



Бурмистров — воспитанник казанского хоккея. За карьеру, помимо «Ак Барса», он выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева».