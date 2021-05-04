Главный тренер «Рейнджерс» Куинн не согласился с наказанием Тома Уилсона

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал наказание нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, который получил штраф в размере $ 5000 за удар форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича.



«Согласен ли я? Вовсе нет. Все в хоккее, и, конечно же, все в нашей команде очень разочарованы. Он перешёл границу. Панарин был без шлема. Он был уязвим, и он получил травму. Было ужасно много того, за что можно было бы отстранить его», — цитирует Куинна журналист Винс Меркольяно.



Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 2:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.



Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.

Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярки из-за травмы, полученной в стычке с Уилсоном