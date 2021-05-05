Кузнецов, пропустивший последний матч «Кэпиталз», попал в лист заболевших коронавирусом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов попал в лист НХЛ заболевших коронавирусом.
Кузнецов пропустил матч против «Нью-Йорк Рейнджерс» по дисциплинарным причинам. Также по аналогичной причине во встрече не принял участие вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов.
Сегодня стало известно о том, что российский нападающий попал в лист заболевших коронавирусом. Самсонов же в данном списке отсутствует.
Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал решение отстранить от матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» форварда команды Евгения Кузнецова и голкипера Илью Самсонова.
«Должны быть правила, должны быть границы. Нужно соответствовать определённым ожиданиям, и вы должны нести за это ответственность», — привела слова тренера журналистка Саманта Пелл в своём "твиттере".
- 5 мая 2021
-
00:38
- 4 мая 2021
-
23:03
-
22:47
-
22:30
-
22:09
-
21:53
-
21:44
-
21:20
-
20:43
-
20:29
-
19:20
-
18:47
-
18:45
-
18:29
-
18:20
-
18:17
-
18:01
-
17:46
-
17:39
-
17:11
-
16:48
-
16:38
-
16:26
-
16:23
-
16:19
-
15:43
-
15:24
-
15:15
-
14:40
-
14:14
-
14:05
-
13:39
-
13:15
-
13:00
-
12:30