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Кузнецов, пропустивший последний матч «Кэпиталз», попал в лист заболевших коронавирусом

Кузнецов, пропустивший последний матч «Кэпиталз», попал в лист заболевших коронавирусом
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов попал в лист НХЛ заболевших коронавирусом.

Кузнецов пропустил матч против «Нью-Йорк Рейнджерс» по дисциплинарным причинам. Также по аналогичной причине во встрече не принял участие вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов.

Сегодня стало известно о том, что российский нападающий попал в лист заболевших коронавирусом. Самсонов же в данном списке отсутствует.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал решение отстранить от матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» форварда команды Евгения Кузнецова и голкипера Илью Самсонова.

«Должны быть правила, должны быть границы. Нужно соответствовать определённым ожиданиям, и вы должны нести за это ответственность», — привела слова тренера журналистка Саманта Пелл в своём "твиттере".

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