Андрей Свечников признан лучшим игроком матча «Каролина» — «Чикаго»

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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 6:3.

Как сообщает пресс-служба «Каролины» в «Твиттере», 21-летний российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников признан лучшим игроком матча. За 15 минут 45 секунд игрового времени форварду удалось отметиться дублем и одной результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2».

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Вторая звезда матча – 26-летний финский нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, который также набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «+3».

Замкнул тройку лучших американский защитник «Каролины» Джейккоб Славин – на его счету гол и результативная передача, показатель полезности – «+3».