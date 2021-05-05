Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андрей Свечников признан лучшим игроком матча «Каролина» — «Чикаго»

Андрей Свечников признан лучшим игроком матча «Каролина» — «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 6:3.

Как сообщает пресс-служба «Каролины» в «Твиттере», 21-летний российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников признан лучшим игроком матча. За 15 минут 45 секунд игрового времени форварду удалось отметиться дублем и одной результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Вторая звезда матча – 26-летний финский нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, который также набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «+3».

Замкнул тройку лучших американский защитник «Каролины» Джейккоб Славин – на его счету гол и результативная передача, показатель полезности – «+3».

Три очка Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021