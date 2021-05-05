Андрей Свечников признан лучшим игроком матча «Каролина» — «Чикаго»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 6:3.
Как сообщает пресс-служба «Каролины» в «Твиттере», 21-летний российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников признан лучшим игроком матча. За 15 минут 45 секунд игрового времени форварду удалось отметиться дублем и одной результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Вторая звезда матча – 26-летний финский нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, который также набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «+3».
Замкнул тройку лучших американский защитник «Каролины» Джейккоб Славин – на его счету гол и результативная передача, показатель полезности – «+3».
- 5 мая 2021
-
06:32
-
06:22
-
06:16
-
06:01
-
06:00
-
05:43
-
04:47
-
04:40
-
04:33
-
04:04
-
03:42
-
02:11
-
00:38
- 4 мая 2021
-
23:03
-
22:47
-
22:30
-
22:09
-
21:53
-
21:44
-
21:20
-
20:43
-
20:29
-
19:20
-
18:47
-
18:45
-
18:29
-
18:20
-
18:17
-
18:01
-
17:46
-
17:39
-
17:11
-
16:48
-
16:38
-
16:26