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«Каролина» повторила второй результат в истории клуба по серии с набранными очками

«Каролина» повторила второй результат в истории клуба по серии с набранными очками
Хоккей / НХЛ 0

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 6:3.

Для подопечных Рода Бриндамора этот матч стал 12-м кряду с набранными очками. На этом отрезке в активе «ураганов» девять побед и три поражения в овертаймах. В последний раз «Каролина» проиграла в основное время 13 апреля, уступив «Детройт Ред Уингз» (1:3).

«Харрикейнз» повторили второй результат в истории клуба по серии с набранными очками. Подобная серия уже была в клубной истории в сезоне-2005/2006. Клубный рекорд был установлен в сезоне-2016/2017, когда команда набирала очки на протяжении 13 матчей кряду.

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