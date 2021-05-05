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Коршков, Билялов, Лямкин, Сергеев, Брадаков и Моисеев не сыграют на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Коршков, Билялов, Лямкин, Сергеев, Брадаков и Моисеев не сыграют на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Шесть игроков покинули сборы национальной команды России в Новгорске и не сыграют на чемпионате мира 2021 года в Риге, сообщает официальный сайт ФХР.

«Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске.

Штаб сборной благодарит игроков за работу, желает им успехов и рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем», — гласит сообщение пресс-службы Федерации хоккея России.

Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Напомним, 1 мая сборная России уступила национальной команде Швейцарии в товарищеском матче.

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