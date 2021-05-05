Коршков, Билялов, Лямкин, Сергеев, Брадаков и Моисеев не сыграют на ЧМ-2021

Шесть игроков покинули сборы национальной команды России в Новгорске и не сыграют на чемпионате мира 2021 года в Риге, сообщает официальный сайт ФХР.
«Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске.
Штаб сборной благодарит игроков за работу, желает им успехов и рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем», — гласит сообщение пресс-службы Федерации хоккея России.
Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Напомним, 1 мая сборная России уступила национальной команде Швейцарии в товарищеском матче.
- 5 мая 2021
-
13:51
-
12:59
- 4 мая 2021
-
20:29
-
15:24
-
14:05
- 3 мая 2021
-
22:44
-
20:29
-
19:44
-
17:24
- 2 мая 2021
-
17:15
-
11:15
- 1 мая 2021
-
23:38
-
23:13
-
22:38
-
21:26
-
21:23
-
20:57
-
17:41
-
17:37
-
17:31
-
13:06
- 30 апреля 2021
-
22:53
-
14:54
-
14:46
-
13:41
-
12:10
- 29 апреля 2021
-
20:29
-
20:17
-
19:18
-
18:55
-
18:50
-
16:05
-
15:50
-
14:40
-
14:30